محافظ الدقهلية يتفقد شوارع حي غرب المنصورة ويأمر بمنع أي إشغالات

الدقهليةـ رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من الشوارع والميادين بنطاق حي غرب المنصورة، شملت شارع الجلاء، وشارع بورسعيد، والجمهورية، والسكة الجديدة، وحسين بك، والمشاية، لمتابعة الحالة العامة ومعدلات الأداء خاصة في ملفي النظافة ورفع الإشغالات، في إطار جولاته اليومية المفاجئة في مختلف القطاعات والمجالات بالمحافظة.

وخلال جولته، وجه محافظ الدقهلية محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بتكثيف أعمال منع الإشغالات في مختلف شوارع الحي، وخاصة شارع الجلاء، ودراسة توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين بشارع السكة الجديدة، ورفع أي إشغالات تعوق حركة المرور والسير بالشوارع ومنع المحلات من التعدي على الشارع العام، ومتابعة عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك في حضور طارق جاد وأحمد عرفه، نواب رئيس الحي، و وليد حلمي مدير النظافة.

وتفقد محافظ الدقهلية شارع المشاية، وكلف رئيس الحي بالمتابعة اليومية لرفع الأتربة من جانبي الشارع وصيانة ودهان البردورات، كما وجه باستمرار المتابعة اليومية لأعمال رفع أي تجمعات وتراكمات للقمامة، مؤكدًا أن تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات من أولويات العمل التنفيذي، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتيسر قضاءهم لمصالحهم في مختلف القطاعات، من خلال تيسير حركة السير والمرور.

وحرص محافظ الدقهلية خلال جولته على الاستماع إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين، واطمأن بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة، موجهًا رؤساء الأحياء والمدن بضرورة التفاعل السريع مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين، مؤكدا أن المواطن هو محور الاهتمام في كل ما يتم من أعمال، وأتابع ميدانيًا لضمان تقديم خدمات لائقة بأبناء الدقهلية، وقد حرص المحافظ خلال جولته