خلف أبواب المنازل الموصدة، حيث يُفترض أن يكون الأب هو الحارس والأمان، نُسجت فصول مأساة هزت أركان محافظة السويس، لم تكن مجرد جريمة عابرة، بل كانت طعنة في قلب الطفولة، بطلها أب تجرد من مشاعره الإنسانية، وضحيتها طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها، واجهت "وحشاً" يسكن معها في ذات البيت.

- اللحظة التي انهار فيها الصمت

بدأت خيوط الواقعة في الثامن من يوليو الماضي، حين قررت طفلة السويس أن تكسر حاجز الخوف الذي فرضه عليها والدها "38 عامًا"، بائع الآيس كريم. بدموع لا تجف وقلب يرتجف، روت لوالدتها تفاصيل الكابوس الذي عاشته داخل جدران منزلهم. استغل الأب غياب الأم بسبب خلافات زوجية، ليحول "عشهما" إلى مسرح لجريمة يندى لها الجبين.

توجهت الأم المكلومة مع طفلتها إلى قسم شرطة السويس، لتدلي الطفلة بأقوال فطرّت قلوب رجال المباحث، واصفةً كيف تحول والدها، الذي كان من المفترض أن يرعاها، إلى معتدٍ انتهك براءتها تحت التهديد والترهيب.

- إنكار.. وإخلاء سبيل مؤقت

في البداية، وقف الأب المتهم أمام جهات التحقيق بدم بارد، منكراً كل الاتهامات ومكذباً رواية طفلته. ورغم أن الفحص الطبي الأولي أثبت تعرض الطفلة للاعتداء، إلا أن القضية واجهت منعطفاً حرجاً، حيث صدر قرار بإخلاء سبيل المتهم وحفظ القضية "لعدم كفاية الأدلة"، ليعود الأب إلى الشارع وكأن شيئاً لم يكن.

- المذكرة التي أعادت الحق لأصحابه

لم يستسلم محامي الطفلة لهذا القرار، فتقدم بمذكرة تفصيلية للنيابة العامة طالباً إعادة فتح التحقيق. وبالفعل، وبتوجيهات من المحامي العام الأول لنيابات مدن القناة، فُتح الملف من جديد.

كشفت التحقيقات المعمقة تفاصيل مرعبة؛ حيث تبين أن المتهم لم يكتفِ بفعلته، بل استخدم "سلطته الأبوية" لتهديد الطفلة بإيذائها وإيذاء والدتها إن نطقت بكلمة. وفي لحظة انفراد بمسكنهما، "جثم" خلف براءتها بعد أن حسر عنها ملابسها، مستغلاً ضعفها وصغر سنها.

- إلى محكمة الجنايات: العدالة تنتصر

بناءً على الأدلة الجديدة والمؤكدة، أصدرت النيابة العامة قرارها في القضية رقم 2035 لسنة 2025 كلي السويس، بإحالة "بائع الآيس كريم" إلى محكمة جنايات السويس التابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

وجاء في نص قرار الإحالة أن المتهم ارتكب جناية "هتك عرض" طفلته بالقوة والتهديد، ضارباً بعرض الحائط كل قيم التربية والرعاية التي ألزمه بها القانون والشرع كأب.

تنتظر السويس الآن كلمة القضاء العادلة في هذه القضية التي أصبحت حديث الساعة، ليكون الحكم رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال، حتى وإن كان من دمهم ولحمهم.

اقرأ أيضًا:

جريمة بائع الآيس كريم.. إحالة أب متهم بالاعتداء على طفلته بالسويس للجنايات