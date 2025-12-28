في لحظة يأس خاطفة، تحولت صداقة قديمة إلى مأساة دامية، حين وجد شاب نفسه محاصرًا داخل شقة صديقه، بين الضرب والترهيب، فاختار الهروب إلى المجهول. لم يحتمل الخوف ولا العذاب، فقفز من شرفة الطابق الثالث، ليسدل الستار على حياته، وتبدأ فصول قضية هزّت الشارع السكندري وانتهت بحكم قضائي صارم.

محكمة جنايات الإسكندرية أسدلت الستار على الواقعة، وقضت بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، بعد إدانته بخطف واحتجاز صديقه والتعدي عليه، ما دفع المجني عليه إلى القفز من شرفة الشقة ولقي مصرعه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، وشريف جبر، وعمر سليم، وبسكرتارية أحمد يوسف حجاج.

- بلاغ بسقوط جثة من الطابق الثالث

تعود أحداث القضية رقم 10568 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بالعثور على جثة مواطن أسفل أحد العقارات بدائرة القسم، إثر سقوطه من شرفة شقة بالطابق الثالث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة للمجني عليه "ي.ي.أ"، وبها كسور وجروح وإصابات متفرقة بمختلف أنحاء الجسد، تشير إلى السقوط من علو، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

- صداقة انتهت بالخطف والاحتجاز

كشفت أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه كان قد التقى بالمتهم "س.ح.س" في الطريق العام، على خلفية خلافات مالية نشبت بينهما. غير أن اللقاء لم يكن عابرًا، إذ استدرج المتهم صديقه بالقوة إلى داخل شقته، واحتجزه دون وجه حق.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اعتدى على المجني عليه بالضرب، وبث في نفسه الخوف والرعب، في محاولة لإجباره على تسوية الخلافات المالية بالقوة، مستغلًا وجوده داخل الشقة بعيدًا عن أعين المارة.

- نهاية مأساوية

وأمام حالة الرعب والاعتداء المتواصل، حاول المجني عليه البحث عن أي وسيلة للنجاة. ووفقًا للتحريات، استغل انشغال المتهم وتوجهه إلى حمام الشقة، فاندفع نحو الشرفة وقفز منها هربًا من بطشه.

لكن الهروب كان قاتلًا. سقط المجني عليه من الطابق الثالث، ليلقى مصرعه في الحال، وتتحول محاولة النجاة إلى نهاية مأساوية، هزّت قلوب سكان المنطقة.

- العدالة تقول كلمتها

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، قبل أن تحيل المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي دانته بتهمة الخطف والاحتجاز المصحوب بالتعدي، وأصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا.