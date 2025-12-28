إعلان

"سمسار الأصوات" سقط.. ضبط بطاقات وتوجيه ناخبين في لجنة بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

06:10 م 28/12/2025

"سمسار الأصوات" سقط.. ضبط بطاقات وتوجيه ناخبين في

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم الأحد، محاولة للتأثير على مسار التصويت داخل إحدى اللجان الانتخابية، وضبطت شخصًا بحوزته بطاقات رقم قومي لمواطنين بغرض استخدامها لصالح مرشح بعينه.

إجهاض مخطط "الكرنك"

بدأت الواقعة برصد ميداني دقيق من الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين اللجان في مركز "أبوتشت" شمالي المحافظة.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن قنا تلقت إخطارًا عاجلًا بالاشتباه في تحركات شخص داخل قرية "الكرنك"، يحاول التدخل في العملية الانتخابية والتأثير على قناعات المواطنين، مما استدعى تدخلًا فوريًا لفرض القانون.

أجير في "سوق الأصوات"

كشفت إجراءات الفحص والضبط عن هوية المتهم، ويدعى "عبدالرحيم. ع"، يبلغ من العمر 43 عامًا، يعمل "عاملًا أجيرًا"، عُثر بحوزته على مجموعة من بطاقات الرقم القومي الخاصة بمواطنين آخرين.

ووفقًا للتحريات الأولية، كان المتهم يهدف من حيازة هذه البطاقات إلى "حشد" أصحابها وتوجيه أصواتهم قسرًا أو إقناعًا لصالح أحد المرشحين، في ممارسة تُعرف بـ "سمسرة الأصوات" التي تفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها وتستغل ظروف الناخبين.

القانون يحمي الصندوق

تحفظت القوات على المضبوطات والمتهم، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة لتوثيق الجريمة الانتخابية، وأحيل إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت مهامها، مكلفة إدارة البحث الجنائي بتكثيف التحريات لكشف ما إذا كانت هناك شبكة أوسع تقف خلف هذا العامل، وضمان اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة لحماية قدسية الصندوق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة قنــا اللجان الانتخابية مديرية أمن قنا انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة