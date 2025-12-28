"سمسار الأصوات" سقط.. ضبط بطاقات وتوجيه ناخبين في لجنة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم الأحد، محاولة للتأثير على مسار التصويت داخل إحدى اللجان الانتخابية، وضبطت شخصًا بحوزته بطاقات رقم قومي لمواطنين بغرض استخدامها لصالح مرشح بعينه.

إجهاض مخطط "الكرنك"

بدأت الواقعة برصد ميداني دقيق من الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين اللجان في مركز "أبوتشت" شمالي المحافظة.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن قنا تلقت إخطارًا عاجلًا بالاشتباه في تحركات شخص داخل قرية "الكرنك"، يحاول التدخل في العملية الانتخابية والتأثير على قناعات المواطنين، مما استدعى تدخلًا فوريًا لفرض القانون.

أجير في "سوق الأصوات"

كشفت إجراءات الفحص والضبط عن هوية المتهم، ويدعى "عبدالرحيم. ع"، يبلغ من العمر 43 عامًا، يعمل "عاملًا أجيرًا"، عُثر بحوزته على مجموعة من بطاقات الرقم القومي الخاصة بمواطنين آخرين.

ووفقًا للتحريات الأولية، كان المتهم يهدف من حيازة هذه البطاقات إلى "حشد" أصحابها وتوجيه أصواتهم قسرًا أو إقناعًا لصالح أحد المرشحين، في ممارسة تُعرف بـ "سمسرة الأصوات" التي تفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها وتستغل ظروف الناخبين.

القانون يحمي الصندوق

تحفظت القوات على المضبوطات والمتهم، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة لتوثيق الجريمة الانتخابية، وأحيل إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت مهامها، مكلفة إدارة البحث الجنائي بتكثيف التحريات لكشف ما إذا كانت هناك شبكة أوسع تقف خلف هذا العامل، وضمان اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة لحماية قدسية الصندوق.