هاجمته 6 كلاب.. أسرة مُسن مات ببورسعيد تفجر مفاجأة حول سبب وفاته

بورسعيد - طارق الرفاعي:

فجرت أسرة محمود عباس محمد، مُسن متوفي في محافظة بورسعيد عن عمر 75 عامًا، مفاجأة، اليوم الجمعة، عن سبب وفاته.

وأرجعت أسرته سبب الوفاة إلى هجوم قرابة 6 كلاب ضالة عليه بالقرب من قصر ثقافة بورسعيد، حيث كان يسير على قدميه حاملًا كيس بداخله لحم عائدًا إلى منزله عقب شرائه، لافتين إلى أن الكلاب عقرته في يديه وقدميه - بحسب قولهم.

وأشار محمد عبد الرحمن، زوج ابنة المجني عليه، إلى أن أهالي المنطقة نقلوا حماه إلى المستشفى، وهناك تم تقديم الإسعافات الأولية له في قسم الطوارئ وخرج دون أن يتم حجزه، مع التنبيه عليهم بغسل الجروح الناتجة عن عقر الكلاب بالماء والصابون، ورشها بمطهر، وتم صرف العلاج له من المستشفى.

وأضاف أنه عقب عودة حماه إلى المنزل تعرّض لنزيف مرة أخرى وساءت حالته الصحية، فنقلوه بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، بعد حصوله على جرعة واحدة فقط من المصل، ولكن توقفت عضلة القلب، وفارق الحياة - بحسب قوله.

وناشد محمد عبد الرحمن، المسئولين بجمع الكلاب الضالة من الشوارع، ووضعها في مناطق بعيدة عن الكتل السكنية، مشددًا على أنها أصبحت منتشرة في كافة الأحياء بشكل غير مسبوق يهدد أرواح المواطنين، مختتمًا حديثه قائلًا:"لا نطالب بإيذاء الكلاب أو قتلها، ولكن وضعها في مكان خاص بهم بعيدا عنا".