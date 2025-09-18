25 ألف مقعد ومبادرات مبتكرة.. كيف تستعد أسيوط للعام الدراسي الجديد؟

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عن دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهيئة الأبنية التعليمية للمحافظة بعدد 25 ألف مقعد، لتجهيز المدارس الجديدة والتوسعات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشاد دسوقي بالدعم المقدم من اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، للعملية التعليمية، ومتابعته المستمرة لتوزيع المقاعد على الإدارات التعليمية والمدارس بمختلف قرى المحافظة وفقًا للاحتياجات الفعلية، وذلك خلال جولاته الميدانية اليومية بحضور المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، للتأكد من وصول المقاعد والانتهاء من تجهيز المدارس.

كما أكد وكيل الوزارة على نجاح مبادرة "تدوير الرواكد وإصلاح الأجهزة" داخل المؤسسات التعليمية، باستخدام إمكانيات المدارس الفنية بالمحافظة، حيث يتم إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمة وتحويلها إلى مقاعد وكراسي وترابيزات وأثاث مدرسي، بالإضافة إلى الاستفادة من المفارم والمكابس بالمدارس الصناعية لإنتاج ألواح الكونتر والخشب المضغوط، بالتنسيق مع مصانع الأخشاب بالمناطق الصناعية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويسهم في تنمية الموارد الذاتية للمؤسسات التعليمية.

وأشار دسوقي إلى تعميم المبادرة على جميع مدارس التعليم الفني بالمحافظة، مع نقل الرواكد من الجهات الحكومية والمدارس لإعادة تدويرها، بما يضمن تعظيم الاستفادة وتقليل الفاقد، مؤكدًا متابعته المستمرة لأعمال إعادة التصنيع استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط أطلقت مبادرة "تدوير وإصلاح الرواكد" بتوجيه من المحافظ اللواء الدكتور هشام أبو النصر، لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المدارس الفنية وربط التعليم الفني بسوق العمل، من خلال إشراك الطلاب في أعمال إعادة التدوير والإصلاح، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي.