غرق طفل أثناء لهوه مع أصدقائه بترعة في شبرا الخيمة

10:02 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

جثة - أرشفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، أثناء لهوه مع أصدقائه في مياه ترعة الشرقاوية بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من انتشال جثمان الطفل.

وبالمعاينة، تبين أن الجثة لطفل يُدعى "كرم"، سقط في المياه أثناء اللعب ولم يتمكن من الخروج.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة.

