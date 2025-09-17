سر "اللقية المستخبية" وحكاية الكنز الغامض في حقل فلاح ببني سويف -صور

محافظات - مصراوي:

بينما كان "م.أ" و"غ.ب" يعملان في حقلهما بمركز الواسطى في محافظة بني سويف، اصطدمت معولهما فجأة بشيء صلب، لم يكن حجرًا عاديًا، بل كان مدخلًا لغز عمره آلاف السنين، حيث عثرا على مدخل لقبر فرعوني قديم.

دفعهما الفضول إلى الحفر، ليكتشفا كنزًا مذهلًا: تابوت خشبي كبير، يحمل نقوشًا غريبة، يظهر منه جزء من مومياء ملفوفة بالكتان، وبجواره، وجدا تابوتًا آخر مغلقًا بإحكام، بالإضافة إلى 4 وجوه خشبية، و26 تمثالًا صغيرًا بنقوش فرعونية.

بدلًا من إبلاغ السلطات، قرر الرجلان إخفاء "اللقية المستخبية" في منزلهما المتواضع، معتقدين أنهما سيصبحان أغنى الأغنياء، ولكن، لم يدم السر طويلًا، فسرعان ما انتشر كلام فى القرية حول الكنز، لتصل إلى مسامع الأجهزة الأمنية في بني سويف.

بدأت الأجهزة الأمنية في إجراء تحقيقات سرية، وتمكنت من تحديد هوية الشخصين وتتبع تحركاتهما، وبعد تقنين الإجراءات داهم رجال قوات الأمن منزلهما، ووجدوا غرفة سرية تحوي آثارًا فرعونية تعود لعصور متأخرة.

خلال التحقيقات التى آجرتها النيابة العامة مع المتهمين اعترفا بجريمتهما، فيما أكد مفتشو الآثار أن جميع المضبوطات أصلية.

وتصل عقوبة التنقيب عن الآثار فى القانون المصري، إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

تتمتع محافظة بني سويف بأهمية تاريخية كبيرة، حيث شهدت أرضها العديد من الحضارات القديمة، ويوجد بها العديد من المعالم، أبرزها مقبرة نفر ماعت، وقبر رع حتب وزوجته نفرت، إلى جانب آثار إهناسيا وآثار الحيبة وهرم ميدوم والمعبد الجنائزي لهرم ميدوم، وقرية دير الميمون ودير القديس أنطوني.