بني سويف- حمدي سليمان:

سلم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الكتب الدراسية لنجل الشهيد رقيب شرطة أحمد محمد عبد الرحيم، جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للمدرسة التي تحمل اسم الشهيد بقرية بني قاسم الإعدادية بمركز ببا، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وكان في استقبال المحافظ يوسف نجل الشهيد، الطالب بالصف الثاني الإعدادي، و أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد ياسين، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، و محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا.

صافح المحافظ نجل الشهيد "واصفا إياه بالبطل ابن البطل"، ورافقه خلال جولة داخل المدرسة شملت الفصول، والمعامل، والمكتبة، وقاعات الأنشطة، حيث بادر نجل الشهيد بإهداء نسخة من المصحف الشريف، في لحظة مؤثرة جسدت تواصل الأجيال بين شهداء الوطن وأبنائهم.

تجدر الإشارة إلى أن الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم، استشهد أثناء أداء واجبه الوطني إثر عملية إرهابية في يناير عام 2015 بمحافظة شمال سيناء، وتم تكريم ذكراه بإطلاق اسمه على المدرسة الإعدادية بمسقط رأسه.