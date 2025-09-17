الدقهليةـ رامي محمود:

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تمكن إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور محمد فؤاد، مدير الإدارة، من ضبط مركزين غير مرخصين للتغذية العلاجية بكل من مدينة منية النصر ومدينة الكردي، تبين مخالفتها للاشتراطات المنظمة.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه تبين من الفحص أن المركز الأول يُدار بواسطة أخصائي علاج طبيعي بمشاركة حاصلة على بكالوريوس زراعة تنتحل صفة طبيب، فضلًا عن ضبط بعض الأدوية منتهية الصلاحية بداخله.

أما المركز الثاني بمدينة الكردي، فتبيّن أنه يُدار أيضًا من قبل حاصلة على بكالوريوس زراعة دون أي مؤهل طبي يخولها لمزاولة النشاط.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة بجميع المخالفات المرصودة، وإحالتها إلى قسمي شرطة منية النصر والكردي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المديرية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار حملات الرقابة على جميع المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالاشتراطات القانونية والمعايير الصحية، حفاظًا على حقوق المرضى وتقديم خدمة آمنة وفعّالة.