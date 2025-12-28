وكالات

قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء اليوم السبت إن "حكومتنا عملت بهدوء في كل الملفات لاستعادة دور العراق الريادي بالمنطقة وهو اليوم جزء من الحل لمشاكلها بعدما كان ساحة للحروب وتصفية الحسابات، والعراق أكد على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران كمبادرة حسن نية لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن".

وقال السوداني خلال مقابلة تلفزيونية، بحسب المكتب الإعلامي في الحكومة العراقية: "ليس لدينا تفرد بالسلطة، والسلطة للشعب، والكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة هي التي تقدم برنامج الحكومة، والإطار التنسيقي يتحمل المسؤولية التضامنية وغالبية قوى الإطار التنسيقي حريصة على إنتاج حكومة قوية تواجه التحديات المستقبلية، ومازلنا في مكاننا نراوح دون حسم لاختيار رئيس الوزراء، ولهذا قدمنا مبادرة لتحريك الجمود بصفتنا كتلة أساسية في الإطار التنسيقي".

وقال: "أساس مبادرتنا هو التوافق لاختيار رئيس الوزراء، ووضع معايير واضحة لكي نسهل الاختيار والوصول إلى تسمية المكلف بتشكيل الحكومة، وأن يحظى بثقة الشعب وأن يمتلك تجربة تنفيذية ناجحة، وبرنامجاً لمواجهة التحديات، والمقبولية الوطنية هي شرط أساسي لتكليف المرشح بتشكيل الحكومة، ورئيس الوزراء هو لكل العراقيين".

وأضاف: "الولاية الثانية ليست طموحاً شخصياً بقدر ما هي استعداد لتحمّل المسؤولية وإكمال مشروع بدأناه".

وفي محور الموقف من تواجد القوات الأجنبية في العراق ذكر السوداني: "لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في العراق، والدستور ينص على عدم وجود سلاح خارج القوات الأمنية، وهو واحد من أبرز القرارات المدرجة في البرنامج الحكومي، وأن اتفاق حصر السلاح بيد الدولة ليس نتيجة تصريح عن دولة أو مبعوث أو طلب، إنما هو ضمن برنامجنا الحكومي، ومن الاستحقاقات القادمة وكل الأطراف الوطنية متفقة على معالجة هذا الملف".

وقال: "خلال أيام ستستلم قواتنا المسلحة قاعدة عين الأسد بالكامل، والمرحلة الثانية تتعلق بقاعدة حرير، ولا نخضع لأي آراء أو رغبات أو أمزجة الآخرين، ومشاكلنا تُحل بالقرار العراقي فقط، وهو الأسلوب الأمثل والجانب الأمريكي يتفهم هذا الأمر وهو حريص على الاستقرار".