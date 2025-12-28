فيديو| مصرع شخص وإصابة آخر بتصادم مروحيتين في نيوجيرسي الأمريكية
كتب : محمود الطوخي
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين، الأحد، بمصرع شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء تحطم مروحيتين في جنوب ولاية نيوجيرسي.
وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية، ان المروحيتين تصادمتا في الجو.
🔴 تصادم جوي بين طائرتين مروحيتين قبل قليل..— عشاق عالم الطيران (@AviationWG) December 28, 2025
الحادث وقع في نيو جرسي، ونتج عنه حالة وفاة واحدة حتى الآن.
مقاطع الفيديو المتداولة أظهرت أحد الطائرات أثناء سقوطها بعد الحادث. pic.twitter.com/4ulvsG5RZ5
وقال كيفن فريل قائد شرطة هامونتون، إن فرق الإنقاذ استجابت لبلاغ عن تحطم طائرة حوالي الساعة 11:25 صباح الأحد، وقامت الشرطة ورجال الإطفاء بإخماد الحريق الذي التهم إحدى المروحيتين.
وأوضحت السلطات، أن الحادث أسفر عن مصرع شخص ونقل مصاب آخر إلى مستشفى قريب.