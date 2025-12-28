إعلان

فيديو| مصرع شخص وإصابة آخر بتصادم مروحيتين في نيوجيرسي الأمريكية

كتب : محمود الطوخي

09:15 م 28/12/2025

مصرع شخص وإصابة آخر بتصادم مروحيتين في نيوجيرسي ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين، الأحد، بمصرع شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء تحطم مروحيتين في جنوب ولاية نيوجيرسي.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية، ان المروحيتين تصادمتا في الجو.

وقال كيفن فريل قائد شرطة هامونتون، إن فرق الإنقاذ استجابت لبلاغ عن تحطم طائرة حوالي الساعة 11:25 صباح الأحد، وقامت الشرطة ورجال الإطفاء بإخماد الحريق الذي التهم إحدى المروحيتين.

وأوضحت السلطات، أن الحادث أسفر عن مصرع شخص ونقل مصاب آخر إلى مستشفى قريب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شخص تحطم مروحيتين ولاية نيوجيرسي إدارة الطيران الفيدرالية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة