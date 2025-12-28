إعلان

غلق لجان الاقتراع في اليوم الثاني للإعادة بـ 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى

كتب : محمود الشوربجي

09:17 م 28/12/2025

غلق لجان الاقتراع في اليوم الثاني للإعادة بـ 19 دا

كتب- محمود الشوربجي:

أُغلقت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، لجان الاقتراع الخاصة بجولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ 19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وفتحت لجان الاقتراع في الـ19 دائرة أبواب التصويت لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسط تشديدات أمنية من قبل الجهات المعنية بتأمين العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري في الداخل.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل، بعد الانتهاء من فرز أرقام الحصر العددي لهذه الدوائر.

