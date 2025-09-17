ضبط 3 متهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بالزقازيق

الشرقية- ياسمين عزت:



تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الزقازيق، بقيادة الرائد محمود عز رئيس المباحث، من ضبط 3 متهمين لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.



وكانت معلومات قد وردت لوحدة المباحث تفيد بقيام عدد من العاطلين بممارسة نشاط إجرامي في نطاق القسم، فتم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبط كل من: إسلام ش، مقيم عزبة التل، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض، وبالكشف عليه تبين صدور أحكام قضائية ضده واتهامه في وقائع سابقة.



كما تم ضبط سمير د، 34 سنة، مقيم عزبة التل، وعُثر بحوزته على عدد من قطع الحشيش المخدر وسلاح ناري خرطوش وضبط أكرم إ.، مقيم منطقة الحريري، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وسلاح أبيض، وتبين أنه معتاد الإجرام وله سوابق جنائية.



جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.





