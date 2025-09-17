إعلان

ضبط 3 متهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بالزقازيق

01:01 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

ضبط متهم- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية- ياسمين عزت:


تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الزقازيق، بقيادة الرائد محمود عز رئيس المباحث، من ضبط 3 متهمين لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.


وكانت معلومات قد وردت لوحدة المباحث تفيد بقيام عدد من العاطلين بممارسة نشاط إجرامي في نطاق القسم، فتم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبط كل من: إسلام ش، مقيم عزبة التل، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض، وبالكشف عليه تبين صدور أحكام قضائية ضده واتهامه في وقائع سابقة.


كما تم ضبط سمير د، 34 سنة، مقيم عزبة التل، وعُثر بحوزته على عدد من قطع الحشيش المخدر وسلاح ناري خرطوش وضبط أكرم إ.، مقيم منطقة الحريري، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وسلاح أبيض، وتبين أنه معتاد الإجرام وله سوابق جنائية.


جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتجار في المخدرات الزقازيق الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟