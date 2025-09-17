وكيل تعليم أسيوط: لا ربط بين تسليم الكتب وسداد المصروفات

أسيوط ـ محمود عجمي:



عقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان المديرية، ضم موجهي عموم المواد الدراسية، ومديري المراحل التعليمية، والموجهين الأوائل بالإدارات، ومسؤولي التوجيه المالي، وذلك بحضور هدى حسين، مدير عام الشؤون المالية والتعليم العام، وسيد الشريف، مدير عام الشؤون التنفيذية، لمتابعة جاهزية الإدارات والمدارس لانطلاق العام الدراسي الجديد.

يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لضمان بداية مستقرة للعام الدراسي.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من إجراءات تسكين معلمي الحصة والمعلمين المتعاقدين ضمن مسابقة "30 ألف معلم"، لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مؤكدًا أهمية تكثيف المتابعة الميدانية والمرور اليومي على المدارس لرصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها بشكل عاجل.

كما وجه بضرورة استكمال توزيع الكتب الدراسية على المدارس الحكومية والرسمية، مع الالتزام بعدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات، تنفيذًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، بالإضافة إلى التنسيق مع موجهي المواد الدراسية لتوزيع المقاعد الجديدة والمعاد تدويرها على المدارس وفقًا لاحتياجاتها، وتجهيز المدارس الجديدة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وفي السياق ذاته، كلف دسوقي مسؤولي الشؤون المالية والتوجيه المالي بالمديرية والإدارات التعليمية بتنفيذ خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد، والالتزام بكافة الكتب الدورية والقرارات الوزارية، لضمان صرف مستحقات المعلمين والعاملين بانتظام، وتوفير الإمكانات المالية اللازمة للمدارس، مع مراجعة الموازنات والمشتريات والمخازن، وتقديم تقارير دورية تتضمن رصد السلبيات واقتراح الحلول المناسبة، إلى جانب تطبيق برامج رقابة مالية وإدارية لضمان سلامة الإجراءات، وفحص الشكاوى المتعلقة بالجوانب المالية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية تنفيذ توجيهات محافظ أسيوط خلال جولاته الميدانية، والتي تضمنت تفعيل المشاركة المجتمعية والوحدة المنتجة داخل المدارس، وإشراك الطلاب في الأنشطة المدرسية لتعزيز قيم الولاء والانتماء، إلى جانب تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وفي ختام الاجتماع، أصدر وكيل الوزارة توجيهاته لموجهي العموم ومديري المراحل التعليمية بضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والتكنولوجية، وتفعيلها بشكل مستمر لاكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم وتحفيز الطلاب على المشاركة الفاعلة.







