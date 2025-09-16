سوهاج - عمار عبدالواحد:

احتفلت جامعتا سوهاج والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، اليوم، بتخريج 132 طالبًا وطالبة من البرنامج الأكاديمي المشترك بكليتي إدارة الأعمال، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر جامعة سوهاج الجديد.

شهد الحفل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن جامعة سوهاج لم تدخر جهدًا في دعم هذا النموذج من التعليم غير التقليدي، موجهًا الخريجين بضرورة مواصلة العلم وصقل مهاراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام عبد السلام عن سعادته بمشاركة الخريجين فرحتهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتنفيذ توجهات القيادة السياسية بتقديم كوادر شبابية متسلحة بالمهارات التكنولوجية، مقدمًا شكره لجامعة سوهاج على تعاونها.

وأوضح الدكتور أحمد أبو المجد، مدير فرع الجامعة بسوهاج، أن عدد الخريجين بلغ 132 طالبًا وطالبة، داعيًا إياهم إلى تحمل المسؤولية ورد الجميل لوطنهم.