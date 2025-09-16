سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج تخفيض الرسوم الدراسية لبرنامج بكالوريوس العلوم المصرفية، والذي تم انطلاقه بالجامعة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والمعهد المصرفي المصري، حيث تم اختيار جامعة سوهاج لتكون الأولى على مستوى جامعات الصعيد لبدء الدراسة بالبرنامج بالعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

وقال النعماني إن قرار خفض الرسوم الدراسية بالبرنامج جاء في إطار التزام الجامعة بدعم أبنائها الطلاب في مسيرتهم التعليمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتخفيفًا للأعباء المالية، وحرصًا على أن تبقى العملية التعليمية متاحة للجميع دون أن تكون الظروف المادية عائقًا أمام الطموح والتميز.

وأوضح الدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة أنه نظرًا للإقبال على البرنامج تم مد فترة التقديم حتى 31 سبتمبر الجاري، مضيفًا أنه تم خفض الرسوم الدراسية للبرنامج من 75 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن البرنامج يمنح درجة البكالوريوس فى التجارة بتخصص العلوم المصرفية، ويقدم بنظام الساعات المعتمدة، ويدرس باللغة الإنجليزية داخل كلية التجارة بالجامعة، وسيتم منح الطالب شهادة مصرفية دولية.