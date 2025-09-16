جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلقت فعاليات لجنة اختبارات كشف الهيئة الخاص بالطلاب الجدد المتقدمين لمعهد رعاية الفيروز الفني للتمريض التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، للعام الدراسي 2025 – 2026، بحضور الدكتورة نانسي علاء الدين، مسؤول التعليم الفني بالهيئة، وصلاح علي، مسئول إدارة التعليم الفني بالهيئة، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وحرص الدكتور أحمد صبري الملاح، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، على متابعة أعمال لجان الكشف والاختبارات، وأشاد بالتنظيم، وجهود جميع العاملين بالمعهد، لما يقدموه من جهد مخلص لضمان حسن سير العملية التعليمية.

وقال نائب مدير الفرع في تصريح اليوم، إن إجمالي عدد الطلاب الذين يجرون اختبارات الكشف الطبي بلغ 88 طالبًا وطالبة، موزعين على 6 لجان، مشيرًا إلى أن القبول لدفعة جديدة من حملة الشهادة الاعدادية للعام الحالي جرى وفقًا لأعلى مجموع، بعد اجتياز الاختبارات طبقًا لشروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية التمريضية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للعام الدراسي 2025 – 2026.

وأكد أنه يشترط يكون المتقدم من أبناء المحافظة، وحصل منها على شهادة التعليم الأساسي، مع ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقدم.

وأوضح أن الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، تعمل في إطار استراتيجية تهدف إلى تغطية كافة احتياجات المنشآت التابعة لها بكوادر متميزة ومزودة بالتعليم والتدريب الطبي، خاصة أنه يجري تزويد الطلاب بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعليم الطبي والتدريب المتميز، بما يتواكب مع أحدث النظم الصحية والرعاية التمريضية عالميا، ليصبحوا قادرين على تقديم رعاية صحية وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية للمرضى، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.