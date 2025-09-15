جامعة بنها تكرم الفائزين ببطولة الروبوتات الأولى (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مساء اليوم، ختام فعاليات البطولة الأولى للروبوتات التي نظمتها الجامعة على مدار يومين، وقام بتكريم الفرق الفائزة المشاركة من عدد من الجامعات المصرية والمدارس الفنية والتكنولوجية.

وفاز بالمركز الأول فريق جامعة الزقازيق عن مشروع "المركبة الغاطسة متعددة المهام"، وحصلت جامعة بنها على المركز الثاني عن مشروع "روبوت الثعبان الذكي"، فيما جاء فريق جامعة سوهاج في المركز الثالث عن مشروع "الروبوت الكاشف للمعادن".

كما تم منح جائزة أفضل تصميم لفريق جامعة بنها عن مشروع "مركبة إزالة ورد النيل"، وأفضل برمجة لجامعة المنصورة الجديدة عن مشروع "الروبوت ميكرو ماوس"، وأفضل فكرة مبتكرة لجامعة بنها الأهلية عن مشروع "الميتافيرس التعليمي التفاعلي للأطفال"، إضافة إلى جائزة المشاركة المتميزة التي حصلت عليها مدارس "مونتن فيو".

وأكد رئيس الجامعة في كلمته أن البطولة جاءت لتكون منصة وطنية تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والابتكار في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنها لم تكن مجرد منافسة بل رحلة معرفية وتكنولوجية جسدت روح التعاون وربطت التعليم الأكاديمي بالواقع الصناعي.

كما أشاد بالنماذج الملهمة من الشباب المصري الذين أبدعوا في تصميم وبرمجة روبوتات متنوعة، مؤكدًا أن "المستقبل يبدأ من هنا من جامعة بنها".

من جانبها، أعربت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، عن اعتزازها بالطلاب المشاركين، مؤكدة أن هذه الفعاليات تتيح لهم فرصة لتسويق ابتكاراتهم.

فيما أوضح الدكتور محمد طه، منسق البطولة، أن ما قدمه الطلاب يؤكد قدرتهم على بناء مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي.