بالصور- محافظ الشرقية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية

الشرقية - ياسمين عزت:

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينتي الزقازيق والإبراهيمية، ضمن احتفالات الشرقية بعيدها القومي الـ144.

وعقد المحافظ والمستشار مجلسًا تنفيذيًا مصغرًا بحضور نائبي المحافظ، والسكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، وإيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة.

وأكد الأشموني خلال الاجتماع أن الشرقية تسير بخطى متسارعة في تنفيذ التكليفات الرئاسية، ومنها ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، واعتماد المخططات التفصيلية للقرى، مشيرًا إلى افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية الأسبوع الماضي ضمن 53 مشروعًا مقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار جنيه.

كما شدد المحافظ على استمرار التعاون مع نواب البرلمان لمناقشة تحديات المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، موضحًا أنه خصص يوم الخميس من كل أسبوع لعقد لقاءات مباشرة معهم. واستعرض المحافظ عددًا من الفرص الاستثمارية داخل المحافظة التي تضم 4 مدن صناعية كبرى بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.

وشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن محافظة الشرقية، تناول تاريخها العريق وأبرز إنجازات الدولة والمشروعات القومية التي تحققت بها منذ عام 2014 وحتى 2025.

ومن جانبه، أعرب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية عن سعادته بزيارة الشرقية، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تخدم أبناء المحافظة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المحافظات وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الزيارة، أهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة للمستشار خالد فودة تقديرًا لجهوده في دعم التنمية المحلية، فيما قدم مستشار رئيس الجمهورية نسخة من كتاب الله للمحافظ تقديرًا لمجهوداته في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.