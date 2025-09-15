أسوان - إيهاب عمران:

تواصل جامعة أسوان استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025-2026، داخل 19 كلية ومعهدين، بالحرم الجامعي في صحاري، وأسوان الجديدة، وأبو الريش، والنفق، حيث انتهت من أعمال الصيانة الدورية للمعامل والقاعات والأجهزة، إلى جانب المدن الجامعية الخمس.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الاستعدادات بدأت فور انتهاء امتحانات الدور الثاني، وشملت أعمال صيانة شاملة بالمدن الجامعية من غرف وحمامات وكهرباء، والتأكد من سلامة المراوح والوصلات الكهربائية.

وأضاف أن الجامعة استقبلت المئات من الطلاب خلال مراحل التنسيق الثلاث عبر معامل مجهزة في مقرات الجامعة المختلفة، تحت إشراف مهندسين ومتخصصين قدموا الدعم الفني والخدمات للطلاب.

وأشار إلى أنه لأول مرة، وضمن رؤية الجمهورية الجديدة 2030، تم إجراء قياسات الطول والوزن لجميع الطلاب الجدد للتأكد من خلوهم من الأمراض، خاصة السمنة، مع توفير برامج علاجية ومتابعة صحية لهم، بما يضمن قدرتهم على استكمال مسيرتهم التعليمية في حالة صحية جيدة.

وأكد نصرت أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جرى إنشاء مركز مخصص لهم مزود بأجهزة كمبيوتر وتقنيات الكتابة بطريقة برايل، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية والمدن الجامعية. كما تم تخصيص 5 مدن جامعية لاستيعاب الطالبات، واثنين للطلاب، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 4500 طالب وطالبة.

واختتم نصرت تصريحاته مؤكدًا: "نعمل على قدم وساق لتقديم أفضل رعاية لطلاب جامعة أسوان، في ضوء توجهات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، بما يضع الجامعة في مصاف الجامعات العالمية، وهو ما تعكسه التصنيفات الدولية المتقدمة التي حققتها الجامعة خلال السنوات الماضية".

