2936 سيدة استفدن من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "مشوار الألف ذهبية.. يبدأ بخطوة"، وذلك في إطار مبادرة "بداية"، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية خلال المرحلة الأولى في الفترة من 7 حتى 11 سبتمبر، بمدن الإسماعيلية، التل الكبير، القصاصين، وأبو صوير، حيث استفادت منها نحو 2936 سيدة.

وأشارت إلى أن الحملة تواصل فعالياتها خلال الأسبوع الثاني من 14 حتى 18 سبتمبر الجاري، بمدن فايد، القنطرة غرب، والقنطرة شرق.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بصحة وتنمية الأسرة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُنفذ الحملة على مرحلتين، وتشمل تقديم خدمات الصحة الإنجابية من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة، والعيادات المتنقلة، إضافة إلى عقد ندوات توعوية لتعزيز الوعي لدى الأسرة المصرية، ومكافحة الشائعات المرتبطة بصحة الأم والطفل، خاصة فيما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن تقديم المشورة حول أهمية المباعدة بين الولادات.

وقالت الدكتورة إيمان الحماقي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإسماعيلية، إن الحملة لاقت إقبالًا كثيفًا من السيدات خلال مرحلتها الأولى، حيث حصلت 2461 سيدة على وسيلة لتنظيم الأسرة، منهن 200 على وسائل طويلة المفعول، كما جرى إجراء 318 كشف نساء، و15 متابعة حمل، و126 فحص سونار ومتابعة وسيلة.

وأضافت مديرة الإدارة أن الحملة شملت أيضًا تقديم المشورة والتوعية لـ2936 سيدة، لافتة إلى أن تنفيذها جرى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، وسائل الإعلام، وزارة الأوقاف، مجلس المدينة، والتضامن الاجتماعي.