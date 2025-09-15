المنيا – جمال محمد:

استمعت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، إلى مرافعة دفاع المتهمة "هاجر أ"، الشهيرة باسم "نعمة"، المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة في قضية "الخبز المسموم" بقرية دلجا بمركز ديرمواس.

وطالب الدفاع من هيئة المحكمة بتفريغ كاميرات مديرية أمن المنيا، بزعم أن المتهمة تعرضت لضغوط أثناء التحقيق لإجبارها على الاعتراف بالجريمة.

كما طلب الدفاع ندب خبراء سموم لفحص علبة مبيد حشري عُثر عليها خلف منزل أم هشام، أم الأطفال الضحايا، مشددًا على ضرورة تحديد نوع المادة وسبب تواجدها بالمنزل، خاصة أن الأم سبق وأن اتُهمت بمحاولة تسميم المواشي.

ورد القاضي على كافة الطلبات بالقول إنها محل اهتمام المحكمة وسيتم توفيرها في جلسة لاحقة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 11 أكتوبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة "هاجر أ"، الشهيرة باسم "نعمة"، المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة في قضية "الخبز المسموم" بقرية دلجا بمركز ديرمواس، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكانت المحكمة شهدت أول ظهور للمتهمة وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما غمر البكاء أم الأطفال والأسرة، في مشهد مؤثر أثار الحزن بين الحاضرين. وتواجه "نعمة" تهم التخطيط لدس مادة سامة في الخبز ما أدى إلى وفاة الأبناء الستة ووالدهم، فيما نجت الأم.

تعود وقائع القضية إلى سبتمبر الجاري، حين هزّت محافظة المنيا واحدة من أبشع الجرائم بعد وفاة أب وستة من أطفاله في قرية دلجا بمركز ديرمواس، إثر تناولهم خبزًا مدسوسًا بمادة سامة، فيما نجت الأم.

وكشفت التحقيقات عن اتهام الزوجة "هاجر أ. ع" الشهيرة بـ"نعمة" بتنفيذ الجريمة بدافع التخلص من زوجها وأطفاله، واعترفت المتهمة في التحقيقات بارتكاب الواقعة، ما أثار موجة غضب بين الأهالي الذين طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة عليها.

وتعقد محكمة جنايات المنيا جلساتها وسط إجراءات أمنية مشددة لمتابعة القضية التي تحولت إلى حديث عام في الشارع المصري.

