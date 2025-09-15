"صحة الإسماعيلية" تحتفل باليوم العالمي لسلامة المريض (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شاركت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، في الاحتفالية التي نظمتها وحدة طب أسرة كيلو 17 تزامنًا مع اليوم العالمي لسلامة المريض، تحت شعار "رعاية مأمونة لكل مولود وكل طفل.. سلامة المرضى منذ البداية".

أتى ذلك بإشراف كل من: الدكتورة دينا حسين، مدير إدارة سلامة المرضى، وبحضور الدكتورة الشيماء صلاح، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور السيد سليمان، مدير إدارة القنطرة غرب الصحية.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى أن اليوم العالمي لهذا العام يركز على فئة المواليد والأطفال، بهدف تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه هذه الفئة العمرية نتيجة ممارسات الرعاية غير المأمونة، مؤكدة على أن بداية الحياة يجب أن تكون آمنة وصحية، مع تقديم رعاية أفضل للمرضى والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأشارت الدكتورة أميرة علي، مدير وحدة كيلو 17 الصحية، إلى أن الوحدة أعدت العديد من الفعاليات الصحية والتوعوية والترفيهية، منها ندوات حول الطريقة الصحيحة لغسل اليدين للأطفال، وندوة للآباء والأمهات عن أهمية التطعيمات الروتينية وآثار إهمالها، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية والعناية بالفم والأسنان.

وشارك فريق تثقيف الإدارة الصحية في التوعية بأهمية الولادة الطبيعية وأضرار الولادة القيصرية بدون داعٍ، وطرق الوقاية من الاعتلال الكلوي، وأمراض مثل السعار وفقر الدم، مع توزيع هدايا وألعاب وحلويات للأطفال وأولياء الأمور احتفالًا باليوم العالمي لسلامة المريض.

وتابعت وكيل وزارة الصحة انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الصحية بعيادات الجلدية والعلاج الطبيعي وطب الأسرة والتطعيمات والأسنان والصيدلية، مؤكدة توافر الأدوية والمستلزمات، والتقت مع الأطفال المشاركين في فعاليات التوعية الذين عبّروا عن سعادتهم واستفادتهم من الأنشطة والمعلومات المقدمة.

واختتمت فعاليات اليوم التوعوي بالتأكيد على ضرورة تعزيز الوعي الصحي المجتمعي باعتباره الركيزة الأساسية لبناء أجيال أكثر صحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي بالمحافظة.

شارك في إعداد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المريض: د. رحاب محمود، نائب مدير الوحدة، وفريق الجودة بالوحدة: د. سمر أحمد، د. آلاء محمد، د. هاجر أحمد، ومس شيماء صالح، وعزة البدري، وميرنا محمد من فريق تمريض الوحدة.