قبل تصنيعه موزاريلا.. ضبط طن لبن فاسد في أسيوط (صور)

11:51 م الأحد 14 سبتمبر 2025
أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت حملة من مديرية تموين أسيوط، اليوم الأحد، من ضبط طن من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل منشأة بمركز أبوتيج، وذلك قبل استخدامه في تصنيع جبنة الموزاريلا.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ أسيوط، بتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلك.

ترأس الحملة وليد الملك، مدير إدارة تموين أبوتيج، وخالد الشاعر، مدير الرقابة التموينية بالإدارة، تحت إشراف خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وقد تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وجاريٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المسؤولة.

