تخريج الدفعة 47 من كلية الصيدلة وبرنامج "فارم دي" في طنطا

كتب - مختار صالح:

شهد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، حفل تخرج الدفعة 47 من كلية الصيدلة، بالإضافة إلى الدفعة الأولى من برنامج الصيدلة "فارم دي".

جاء ذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمجمع الطبي، وبحضور الدكتورة منى الأعصر، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، والدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والخريجين.

وأعرب الدكتور محمد حسين عن فخره واعتزازه بخريجي الكلية، مؤكدًا أنهم قوة دافعة لمستقبل الرعاية الصحية في مصر، وحثّهم على مواصلة التعلم وتطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات العلمية السريعة في مجال الصيدلة، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتخدم المجتمع بفعالية.

وقدمت الدكتورة منى الأعصر التهاني للخريجين وأولياء أمورهم، مؤكدةً سعادة الكلية بتخريج جيل جديد من الصيادلة المتميزين.

وأشارت "الأعصر" إلى حرص الكلية على تزويد طلابها بأحدث المعارف والمهارات التي تؤهلهم لممارسة المهنة بكفاءة. ودعت الخريجين لأن يكونوا سفراء لجامعتهم وكلية الصيدلة، وأن يتحلوا بالأخلاق المهنية الرفيعة.

وشهد الحفل أيضًا تكريم الطلاب الخريجين وتقديم دروع وشهادات التخرج لهم، في جو من الفرح والفخر بمسيرة النجاح الأكاديمي التي حققوها.