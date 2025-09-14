إعلان

فسخت الخطوبة فقتلها بـ 15 طعنة في أسيوط

04:55 م الأحد 14 سبتمبر 2025

جريمة قتل - تعبيرية

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الثالثة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، بالإعدام شنقًا لسائق توك توك أدين بقتل فتاة مراهقة بـ15 طعنة، إثر فسخها خطبته ورفضها الزواج منه، وذلك بمدينة أبنوب بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد المغاوري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور فتحي مختار نائب رئيس المحكمة، و حاتم عبدالفتاح عضو المحكمة وأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.

وتعود أحداث القضية رقم 23353 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول جثة فتاة تُدعى "بسنت. ع. م"، تبلغ من العمر 17 عامًا، مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، أن المتهم "عبد الرحمن. م. م"، 22 عامًا، سائق توك توك، هو مرتكب الجريمة، حيث تربص بالمجني عليها أسفل منزلها، وعقب خروجها نشبت بينهما مشادة كلامية، أقدم خلالها على طعنها باستخدام سلاح أبيض "سكين" بعدد 15 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها، ما أدى إلى وفاتها في الحال. ثم فر المتهم إلى أعلى المنزل وألقى بنفسه، ما أسفر عن إصابته.

محكمة جنايات أسيوط طعنة جريمة قتل فسخ خطوبة
