إصابة بائع متجول بـ 3 طلقات نارية في سوق مدينة ناصر بسوهاج

04:55 م الأحد 14 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب بائع متجول بثلاث طلقات نارية متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، أثناء بيعه العسل الأسود في سوق مدينة ناصر، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية ووجود مصاب في سوق مدينة ناصر دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تبين من التحريات الأولية إصابة المدعو "أحمد. أ" بائع متجول ويقيم مدينة طهطا بـ 3 طلقات نارية متفرقة بالجسد أثناء بيعه العسل الأسود، تم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

