الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مصر تدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الموانئ المصرية والمشاركة في تطوير الأسطول التجاري المصري وتنمية مشروعات النقل البحري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ضمن جولة تفقدية للوزير بالميناء، وبمشاركة السفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى غارغ، وبحضور قيادات وزارة النقل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية وعدد من كبريات الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار في مجال النقل البحري.

وأكد الوزير اهتمام الجانب المصري بالتعاون مع الولايات المتحدة في مجال النقل البحري، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية محطة تحيا مصر التي يقام عليها المؤتمر الصحفي، باعتبارها من أحدث المحطات في الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير أن هذه المحطة أُنشئت ضمن خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، الذي يضم موانئ الإسكندرية والدخيلة والمكس، مشيرًا إلى أن ميناء الإسكندرية يُعد أحد أهم الموانئ على البحر المتوسط وفي منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية، ومنها الشركات الأمريكية، مؤكدًا أن هناك فرصًا استثمارية أمام هذه الشركات لإدارة وتشغيل المحطات بميناء الإسكندرية أو غيره من الموانئ المصرية التي تشهد تطويرًا شاملًا.

كما دعا الوزير الشركات الأمريكية للمشاركة في تطوير الأسطول التجاري المصري، خاصة مع الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة لاستعادة قوة هذا الأسطول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أن التعاون يمكن أن يمتد أيضًا إلى مجال تكوين شركات في النقل البحري، إلى جانب الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المرتبطة بالموانئ، والتي تلعب دورًا مهمًا في منع تكدس الحاويات.

ولفت الوزير إلى أن نشاط الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يُمثل مجالًا استثماريًا مهمًا أمام الشركات الأمريكية في السوق المصري، مضيفا أن هناك فرصًا أخرى في مجال إدارة وتشغيل خطوط القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق الصناعية.

وأشار كذلك إلى إمكانية التعاون في إنشاء منطقة صناعية عامة أو متخصصة داخل إحدى المناطق الصناعية الكبرى في مصر، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.