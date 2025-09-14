مصرع شاب صدمه قطار ركاب بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

لقى شاب في السويس مصرعه صدمه قطار ركاب، خلال عبوره شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور، ونقل رجال الإسعاف المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كان إسعاف السويس تلقى بلاغا من المواطنين يفيد مصرع شخص صدمه القطار أمام كوبري أم ملكة المار أعلى ترعة السويس، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس

وانتقل ضباط شرطة النقل والمواصلات لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن قطار ركاب رقم 104 القادم من محطة السويس، المتجه إلى محطة قطار الإسماعيلية، صدم الشاب أثناء عبوره السكة الحديد قبل محطة قرية عامر

وقال مصدر طبي بمجمع طبي السويس، إن المجمع استقبل جثمان عمرو حسين محمد 35 عامًا، مقيم بمنطقة كفر حودة بحي الأربعين، وتم إيداع الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.