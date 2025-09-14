إعلان

العثور على جثة طفل حديث الولادة بموقف سيارات بالسويس

12:10 م الأحد 14 سبتمبر 2025

طفل رضيع - تعبيرية

السويس- حسام الدين أحمد:

عثر الأهالي في السويس على جثة لطفل، حديث الولادة بموقف سيرفيس الجناين بمحافظة السويس، وتكثف مباحث السويس تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لأهلية الطفل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من المواطنين يفيد العثور على طفل حديث الولادة داخل لفافة من القماش، داخل دورة مياه الموقف، وانتقلت قوة من قسم شرطة السويس إلى موقع البلاغ وتبين أن الطفل حديث الولادة، وعمره لا يتجاوز ساعات.

وقال مصدر أمني، إن مباحث السويس تجري فحص كاميرات المراقبة وسؤال الشهود العيان، وكذا فحص سجلات مستشفيات لمراجعة بيانات الحالات، التي ترددت على المستشفى للولادة.

جثة طفل حديث الولادة موقف سيارات محافظة السويس مباحث السويس
