زراعة البحيرة: شروط صارمة لاعتماد مواقع تجميع قش الأرز

البحيرة - أحمد نصرة:

عقد مسؤولو مديرية الزراعة وشئون البيئة بالبحيرة، اليوم الأحد، اجتماعًا مشتركًا اليوم الأحد، لبحث الاشتراطات الخاصة بأماكن تجميع قش الأرز ضمن خطة تدوير المخلفات الزراعية.

شارك في الاجتماع الدكتور حسني محمد عطية عزام وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعي، وعدد من رؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية، إلى جانب ممثلين عن جهاز شئون البيئة، وشركة بترويل، وشركة الأخشاب.

أكد عزام في كلمته أهمية التعاون بين الزراعة والبيئة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، مشيرًا إلى أن حرق المخلفات الزراعية تراجع بشكل كبير داخل المحافظة بفضل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين.

استعرض مسئولو شئون البيئة الاشتراطات الواجب توافرها في مواقع تجميع القش، وعلى رأسها البعد عن الكتل السكنية، لافتين إلى أن النشاط يحصل على رخصة لمدة 6 أشهر فقط، ما يفرض بقاء الأرض المرخصة دون زراعة طوال هذه الفترة.

ناقش الحضور أزمة أسعار التوريد إلى مصنع إدكو، مؤكدين أن السعر المبدئي للطن سيبلغ نحو 2000 جنيه حتى نهاية أكتوبر 2025، على أن تتم زيادته بعد ذلك مع انخفاض نسبة الرطوبة من 40% إلى 20% بما يقلل الوزن.

وطالب عزام بإنشاء مراكز تجميع في كل إدارة زراعية تحت إشراف الإرشاد الزراعي، مع تحديد مواقع مناسبة على مستوى المحافظة، قبل أن يختتم الاجتماع بتوجيه الشكر للمشاركين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المصلحة العامة.