بالصور- محافظ أسيوط يتفقد أول مركز خدمات متكاملة في الصعيد

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمركز الخدمات المتكاملة المميز التابع للغرفة التجارية بالمحافظة، والذي يُعد الأول من نوعه في صعيد مصر، ويشكل نقلة نوعية في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المحافظ خلال جولته أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن المركز يضم 14 شباكًا لتقديم الخدمات عبر منظومة "الشباك الواحد"، بما يسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات.

رافق المحافظ في جولته كل من المحاسب عمرو أبوالعيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق، وممدوح جبر رئيس حي غرب، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومسؤولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأوضح اللواء أبوالنصر أن المركز النموذجي يُجسد توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث آليات العمل الحكومي، إذ يجمع تحت سقف واحد خدمات الغرفة التجارية والسجل التجاري والضرائب والتأمينات، ما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ويضمن تقديم خدمة متميزة وسريعة.

وشدد المحافظ على حرص المحافظة في توفير بيئة أعمال جاذبة تقوم على الشفافية وسرعة الإنجاز، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية بأسيوط أن المركز يأتي تتويجًا لجهود الغرفة في دعم أعضائها، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشائه هو تقديم خدمات متطورة وميكنة الإجراءات بما يتماشى مع خطة الدولة في التحول الرقمي وتيسير التعاملات التجارية.