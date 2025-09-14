بالصور.. ضبط 30 طن سكر تمويني مُعد للبيع في السوق السوداء بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بالتنسيق مع مديرية التموين بسوهاج وإدارة تموين طهطا ومباحث التموين، من ضبط ومصادرة حوالي 30 طنًا من السكر التمويني داخل منشأة غير مرخصة لتعبئة السكر، جرى استخدامها بغرض طرح الكميات المضبوطة في السوق السوداء.

وجاءت الحملة المفاجئة تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بضرورة مواجهة الغش التجاري وردع كل أشكال التلاعب في السلع التموينية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

قاد الحملة الدكتور أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، يرافقة الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، وأحمد محمود حسن نائب رئيس المدينة، وزياد أبو الوفا مدير إدارة تموين طهطا، وعبد الحافظ مقلد رئيس الرقابة، وعلي محسن رئيس شؤون التموين، وأحمد حسن عبد الحفيظ مدير المتابعة بالوحدة المحلية، كما شاركت إدارة مباحث التموين بقيادة العقيد محمد الشريف مدير الإدارة، والرائد عبد الرحمن فواز وكيل الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط المنشأة غير المرخصة، ومصادرة الكميات المضبوطة من السكر التمويني، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على المخالفة.

وأكد الشطوري، أن صحة وسلامة المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع مديرية التموين والأجهزة المعنية للتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية المتداولة داخل الأسواق ومنع أي محاولة للتلاعب أو الغش التجاري.