بالصور- نائب محافظ أسوان يقود حملة لرفع الإشغالات

أسوان - إيهاب عمران:

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، حملة مكبرة استهدفت طريق كورنيش النيل القديم والحدائق والمتنزهات العامة المطلة عليه، وذلك لرفع العديد من الإشغالات والباعة الجائلين، مع ضبط عربات الحنطور المخالفة ، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة التسول، مع مصادرة المضبوطات، وإتلاف المفروشات المستخدمة فى الإشغال.

وشهدت الحملة المكبرة مشاركة من القيادات الأمنية وقوات شرطة المرافق بإشراف من اللواء محمد ممدوح، واللواء نادر سعد مساعدى مديرى الأمن، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات والمركبات المختلفة.