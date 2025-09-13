أسيوط ـ محمود عجمي:

في خطوة غير مسبوقة، سجلت ثريا أشرف، الطالبة الكفيفة بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسيوط، اسمها كأول طالبة من ذوي الإعاقة البصرية تلتحق بكلية التجارة بجامعة أسيوط، لتفتح بذلك بابًا جديدًا للأمل والطموح أمام الكثيرين.

ثريا، التي تنحدر من قرية أم القصور بمركز منفلوط، عبرت عن سعادتها بهذه الخطوة قائلة:"أنا الكفيفة اللي دخلت الجامعة بإصرارها وبقوتها.. فخورة بنفسي وبكل لحظة عدت فيها وتعلمت منها. أنا دلوقتي مش مجرد طالبة عادية، أنا مثال إن الإصرار يحقق المستحيل، محدش يقدر يوقف طموحي".

ورغم التحديات التي واجهتها خلال مرحلة الثانوية العامة، وعلى رأسها نظام البوكليت والمنصات التعليمية، إضافة إلى الإرهاق الناتج عن كثرة القراءة، تمكنت ثريا من تحقيق مجموع 241 درجة، وهو ما أهلها للالتحاق بكلية التجارة، القسم الذي اختارته عن قناعة، حيث فضّلت قسم العلوم السياسية رغبة منها في التخصص بمجال العلاقات الدولية.

وقدّمت ثريا الشكر لإدارة جامعة أسيوط، وعلى رأسها الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عبدالحافظ عميد كلية التجارة، على دعمهم وتيسير إجراءات التحاقها بالكلية، مؤكدة أن هذا الدعم كان حاسمًا في تحقيق حلمها.

وفي إطار دعمها المستمر لأبنائها من ذوي الهمم، وجّه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بتوفير منحة دراسية كاملة للطالبة ثريا أشرف، ابنة قرية أم القصور بمركز منفلوط، والتي تُعد أول طالبة كفيفة تلتحق بكلية التجارة بالجامعة.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية من خلال مركز رعاية الطلاب المكفوفين، لتغطية كافة المصروفات الدراسية للطالبة حتى تخرجها.

وأكد الدكتور المنشاوي أن الجامعة تضع طلابها من ذوي الهمم والمتفوقين في مقدمة أولوياتها، معتبرًا إياهم مصدرًا للفخر والإلهام، مشددًا على حرص الجامعة على توفير الدعم والرعاية اللازمة لكل طالب لضمان استكمال مسيرته التعليمية دون عوائق، وتأهيله ليكون عنصرًا فاعلًا في خدمة وطنه وبناء مستقبله.

ووصف الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، التحاق ثريا بالكلية بأنه حدث فريد من نوعه، مشيدًا بما تحمله قصتها من إرادة قوية وطموح يستحقان كل الدعم.

وتُعد ثريا نموذجًا ملهمًا للإصرار والتحدي، إذ تمكنت من تجاوز صعوبات المذاكرة وأداء الامتحانات خلال مراحل تعليمها، لتحقق مجموعًا قدره 75% في الثانوية العامة، ما أتاح لها فرصة الالتحاق بعدد من الكليات النظرية، إلا أنها اختارت كلية التجارة، تحديدًا قسم العلوم السياسية، سعيًا لتحقيق حلمها بالعمل في المجال الدبلوماسي أو السلك التجاري.

في شهر أبريل الماضي، التقى موقع مصراوي بالطالبة ثريا أشرف، أول طالبة كفيفة تلتحق بكلية التجارة بجامعة أسيوط، وذلك عقب لقائها برئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمحافظة أسيوط.

وخلال اللقاء، روت ثريا قصتها بكل وضوح وثقة، قائلة:"عندي حلم أتعلم البرمجة، لكني أحتاج لاب توب يساعدني."

كلماتها البسيطة، التي خرجت من قلبٍ مؤمن بقدراته، لم تكن مجرد أمنية عابرة، بل كانت نداءً صادقًا وجد آذانًا صاغية وقلوبًا داعمة. فقد عبّرت ثريا عن طموحها في دخول عالم التكنولوجيا رغم التحديات التي تواجهها كطالبة كفيفة، مؤكدة أن الدعم المناسب يمكن أن يفتح أمامها آفاقًا جديدة في التعليم والتخصص.

