الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم أعمال رفع كفاءة مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة بمنطقة نفق الثلاثيني، والتي تنفذها مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية، بعد تكرار شكاوى كبار السن وذوي الهمم لصعوبة صعودهم للكوبري وتعطل المصاعد منذ أكثر من أربع سنوات.

وجَّه المحافظ مديرية الإسكان والمرافق بالبدء فورًا في أعمال صيانة المصعدين ورفع كفاءة كوبري المشاة نظرًا لسوء حالته، مشددًا على الانتهاء من الأعمال وتشغيل المصاعد بحد أقصى نهاية سبتمبر الجاري، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 5 ملايين جنيه.

كما تفقد المحافظ غرفة التحكم بالنفق وغرفة المحولات، وقام بتجربة المصاعد بعد استكمال أعمال اللوحات والكابلات، حيث يجري التشغيل التجريبي تحت إشراف مكتب استشاري متخصص لضمان جودة وكفاءة الأعمال.

وتفقد المحافظ كذلك أعمال رفع كفاءة السلالم وكوبري المشاة، مؤكدًا متابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بسلم المشاة والمصاعد، وضرورة تسهيل الحركة بين حي أول وحي ثان، بما يخفف العبء عن كبار السن وذوي الهمم.

ووجَّه المحافظ بالتعاقد مع شركة أمن متخصصة لتنظيم الحركة بالمصاعد بالتنسيق مع الأحياء، ودعا المواطنين للحفاظ على ما يتم من أعمال تطوير تهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطنين.

جاءت الجولة بحضور العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سماح المحمدي، مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، العميد أحمد أبوزيد، مدير شرطة المرافق، العقيد محمد الشلقاني، وكيل إدارة مرور الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب، رئيس حي ثان، أمير عبدالله، رئيس حي أول، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.