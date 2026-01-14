مدفن أم مكان للتعبد.. القصة الكاملة لنواميس وادي غزالة بجنوب سيناء

تزخر صحراء جنوب سيناء بمقاصد سياحية تأسر عشاق المغامرة؛ فهي ليست مجرد رمال، بل وديان تروي تاريخ حقب زمنية متنوعة، لعل أبرزها منطقتا 'سرابيط الخادم' و'النواميس'، وتظل 'النواميس' تحديداً لغزاً أثرياً تباينت حوله الروايات؛ فامتزجت فيه أساطير بدو سيناء بالدراسات العلمية والأثرية، ورغم تعدد التأويلات، يبقى الثابت الوحيد أن سيناء ستظل دوماً أرض التاريخ ومنبع الحضارات.

وفى هذا الإطار، قال هشام محي، نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، إن النواميس تنتشر في عدة مناطق في جنوب سيناء، وأشهر المناطق التي تنتشر بها هي منطقة وادي غزالة، وسرابيط الخادم، مشيرًا إلى أن النواميس عبارة بناء حجري على شكل غرف دائرية كبيرة من الأحجار، وبنيت دون مادة لاصقة للأحجار، وتعد من أحد الفنون المعمارية داخل صحراء جنوب سيناء، كونها بنيت بشكل هندسي فريد.

وأوضح نقيب المرشدين، أن المعنى اللفظي لكلمة "ناموس" هو الحياة وتتعلق بالجسد، واعتبارها الأثريون وأهالي سيناء لغز، كونهم لم يتوصلوا إلى السبب الحقيقي وراء تشييد المصريين القدماء لها، واختلفت الآراء حولها حيث يوجد بعض الأقوال من قبل أهالي البدو تقول أن هذه المبني أنشأها بني إسرائيل في عصر الخروج لحمايتهم من الناموس، والبعض الآخر يقول إنها كانت مكان للتعبد، بينما يؤكد الأثريون أن المبنى لا يصلح للعيش فيه حتى يحمي من الناموس، مرجحين أنها كانت عبارة عن مقابر للبدو منذ بداية تكوين القبلية.

وتابع: أنه جرى تصميم المباني بشكل معماري هندسي ذات دلالات معينة، حيث أن اتجاه الباب بكل مبنى يكون نحو الغروب على الرغم من بعض الاختلاف في الزوايا لتتمشى مع الغروب خلال فصلي الشتاء والصيف، مما يؤكد أنها بنيت لاعتقادات القدماء المصريين المرتبطة بعقيدة موت الشمس، إضافة إلى أنه جرى بنائها من أسفل بحجارة كبيرة أو عريضة، عبارة عن 2 ليرز ويبدأ يقل هذا العرض تدريجيًا كلما ارتفع المبنى لتكون في النهاية سقف على هيئة قبة القبر.

وأوضح أنه عثر داخل هذه النواميس مجموعة عظام، بجانب عدد من الحلي، ووجد أنها ترجع للعصر البرونزي، أي 3500 عام قبل الميلاد، مما يرجح أنها كانت مقابر لسكان سيناء في ذلك الوقت، واعتبروها مقابر للدفنة الثانية وليست الأولى، بعد رجوع الميت لموطنه الأصلي أي مسقط رأسه في حالة موته في مكان بعيدًا عن سيناء.

وأضاف أنه يوجد في جنوب سيناء 4 مجموعات من النواميس، وتعد النواميس التي توجد بمنطقة وادي غزالة أكثرهم في الحفاظ على مبانيها، ويوجد بها نحو36 ناموس، وتظهر بشكل واضح شكل غرف دائرية كبيرة من الأحجار، يتراوح قُطر الواحدة منها ما بين متر إلى ثلاثة أمتار، مشيرًا إلى أن منطقة سرابيط الخادم يوجد بها أيضًا عدد كبير من النواميس.

وأشار إلى أن النواميس أضافت إلى أهمية وادي غزالة السياحية، كونها يتمتع بأجواء صحراوية ساحرة تجمع بين التاريخ والطبيعة، ويزخر بطبيعته المفتوحة ومساحته الواسعة التي توفر بيئة مثالية تجذب السائحين من مختلف جنسيات العالم.