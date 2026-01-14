إعلان

غدًا انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. الجدول والمواعيد

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:05 م 14/01/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية ارشيفية

تنطلق غدًا الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026 بمحافظة القليوبية، وذلك وفق الجدول الرسمي المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير 2026، في ظل استعدادات مكثفة من جانب المديرية والإدارات التعليمية، بهدف ضمان انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

ويؤدي الطلاب في أول أيام الامتحانات مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، تليها مادة التربية الفنية لمدة ساعتين، إلى جانب امتحان التربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية لمدة ساعة.

وتستكمل الامتحانات يوم السبت 17 يناير بأداء امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، فيما يؤدي الطلاب يوم الأحد 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية، ساعتين لكل مادة.

ويؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، على أن يُعقد يوم الأربعاء 21 يناير امتحان العلوم لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

وشدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية انضباط اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، مع التطبيق الحازم لقانون مكافحة الغش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما وجّه بضرورة التأكد من جاهزية مقار اللجان من حيث الإضاءة والتهوية وتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات، إلى جانب تفعيل غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.

IMG-20260114-WA0006

