مكون من 21 طابقًا.. 25 صورة ترصد إزالة عقار المندرة المائل بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل أجهزة محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تنفيذ قرار إزالة جزئية لأحد العقارات المائلة بمنطقة المندرة قبلي، وسط تواجد أمني وتنفيذي مكثف، حيث يشمل القرار إزالة 11 طابقًا مخالفًا من أصل 21 دورًا يتكون منها المبنى.

ورصدت عدسة موقع "مصراوي" لحظة بدء أعمال الهدم، حيث يواصل عمال الإزالة أعمال الهدم في الطوابق المخالفة، وتتوالى عمليات التفكيك وإفراغ الوحدات بشكل منظم من أعلى المبنى إلى الأسفل، لضمان سلامة الهيكل الإنشائي والحفاظ على العقارات المجاورة.

وكشفت المعاينة الفنية أن العقار أنشئ عام 2016 بترخيص لا يتجاوز 9 طوابق فقط، بينما أضيفت لاحقًا 11 طابقًا بالمخالفة للقانون، ما استدعى صدور قرارات إزالة لم يتم تنفيذها في السابق بسبب إشغال السكان للوحدات.

وتُنفذ أعمال الإزالة تحت إشراف لجنة هندسية مختصة، لضمان سلامة الهيكل الإنشائي المتبقي وحماية العقارات المجاورة، مع مشاركة معدات ثقيلة وعمالة فنية مدربة، إلى جانب قوات الأمن والدفاع المدني.