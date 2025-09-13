وزير قطاع الأعمال: مشروع تطوير الغزل يفتح آفاقًا جديدة للتصدير (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار تمثل أحد أهم قلاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.



وأشار"شيمي" إلى أن الصناعة تشهد حاليًا تطويرًا شاملاً ضمن المشروع القومي لإحياء وتطوير هذه الصناعة العريقة، بهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة الريادة المصرية على الصعيد العالمي.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم السبت، للشركة، حيث استقبلته الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في مستهل جولته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بالشركات التابعة.

وأوضح الوزير أن خطة التطوير تشمل تحديثًا كاملًا للبنية التحتية والمصانع والآلات، وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية، إلى جانب رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المستمر، بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين الجودة وفتح آفاق جديدة للتصدير، مشيدًا بالتعاون القائم مع محافظة البحيرة في تهيئة البيئة الداعمة لنجاح هذه المشروعات.

وأكدت المحافظ حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات التطوير الصناعي والاستثماري، مشيرة إلى أن تطوير شركة الغزل والنسيج وصباغي البيضا يعد مشروعًا استراتيجيًا يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والوطني، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

ولفتت "عازر" إلى أن المحافظة تسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات القومية الكبرى بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن شركة الغزل والنسيج نموذج رائد في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة التصدير وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.