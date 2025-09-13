إعلان

"قبل الدراسة".. تركيب مهدئات سرعة أمام الثانوية بنات بمنوف (صور)

11:03 ص السبت 13 سبتمبر 2025
    تركيب مهدئات سرعة أمام الثانوية بنات بمنوف (4)
    تركيب مهدئات سرعة أمام الثانوية بنات بمنوف (2)
    تركيب مهدئات سرعة أمام الثانوية بنات بمنوف (1)
المنوفية - أحمد الباهي:

بدأت رئاسة مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، تركيب مطب صناعي (مهدئ سرعة) أمام مدرسة الثانوية بنات بشارع محمد فريد بمدينة منوف، بالتعاون بين مجلس المدينة والمجتمع المدني، حرصًا على سلامة الطالبات والمارة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وجاءت الخطوة استجابة لدعوات الأهالي الذين أعربوا عن قلقهم من سير المركبات، وخاصة الدراجات النارية، بسرعة عالية خلال فترات الذروة، مما قد يتسبب في حوادث عند خروج الطلاب من المدارس.

وأوضحت رئاسة المدينة، في بيان إعلامي، أن التنفيذ يأتي بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وبإشراف وليد سالم، رئيس مركز ومدينة منوف، بمشاركة سعيد أبو السعود، نائب رئيس المركز والمدينة، في إطار الجهود المستمرة لتأمين محيط المدارس والحفاظ على أرواح المواطنين.

محافظة المنوفية العام الدراسي الجديد إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
