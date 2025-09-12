الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تباشر أجهزة محافظة الإسكندرية تنفيذ قرار إزالة جزئية لعقار مائل بمنطقة المندرة قبلي، اليوم الجمعة، وسط تواجد أمني وتنفيذي مكثف.

العقار الذي أثار الجدل خلال الأيام الماضية، يتكون من 21 طابقًا، لكن القرار الصادر يشمل إزالة نحو 11 طابقًا التي بُنيت بالمخالفة لتراخيص البناء.

اللقطات الأولى.. هدم من أعلى البرج

رصد موقع "مصراوي" في بث مباشر لحظات تفكيك الأسقف الداخلية للطابق الحادي والعشرين، حيث بدأ عمال الهدم من أعلى نقطة في المبنى، تمهيدًا لإزالة الطوابق غير المرخصة.

وأظهرت الصور من موقع العقار المائل معدات ثقيلة تتحرك بحذر، وعمالًا يفرغون الوحدات السكنية من الداخل، وسط متابعة دقيقة من اللجنة الفنية المختصة.

العقار حصل على ترخيص إنشاء 9 طوابق فقط

بحسب المعاينة الفنية، فإن العقار الذي أُنشئ عام 2016 حصل على ترخيص حتى الطابق التاسع فقط، بينما تم بناء 11 طابقًا إضافيًا مخالفًا، ورغم صدور قرارات إزالة سابقة، تعذّر تنفيذها بسبب إشغال المبنى بالسكان، الذين شرع بعضهم في إجراءات التصالح وفقًا للقانون.

قرار الإزالة لا يشمل هدم العقار بالكامل

القرار الصادر عن الجهات المختصة، والمدعوم بتوصية من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وقرار من النيابة العامة، لا يشمل هدم العقار بالكامل، بل يقتصر على إزالة الطوابق المخالفة فقط.

وتتابع اللجنة الفنية حالة المبنى لحظة بلحظة، لضمان سلامة الهيكل الإنشائي المتبقي، وتفادي أي تأثير سلبي على العقارات المجاورة.

تنفيذ تحت إشراف أجهزة المحافظة

واصلت أجهزة حي المنتزه ثان أعمال التنفيذ بالتنسيق مع مقاول الإزالة وإدارة المشروعات، حيث تم الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة، وبدأت أعمال الهدم من الأعلى إلى الأسفل، وفقًا لتسلسل هندسي يراعي سلامة المبنى والسكان. وتُنفذ الأعمال بحضور ممثلي الحي، والأمن، والدفاع المدني.

رسالة المحافظة: لا تهاون مع المخالفات

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن أجهزة المحافظة تتحرك فورًا في مثل هذه الحالات، وأن قرارات اللجان الفنية والنيابة العامة تُنفذ دون تأخير، مع استمرار المرور الدوري على العقارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة يتم رصدها.

