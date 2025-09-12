الإسماعيلية -أميرة يوسف:

واصل جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة أعماله المكثفة في مختلف المناطق ، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بشأن الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

جاءت هذه الأعمال تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة تغريد أبو السعود، حيث شملت رفع كفاءة عدد من الميادين ومحيط المدارس وداخلها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع عدد من مدارس إدارة شمال التعليمية.

وتضمنت الأعمال تهذيب الأشجار وقص النجيل وزراعة أحواض من الزهور والنباتات المختلفة داخل مدارس: الشيخ زايد الابتدائية، والشهيد محمد حسن حسنين الثانوية، وأرض المشتل الثانوية للبنات، إلى جانب مدارس أخرى جرى استهدافها في الخطة.

وفي السياق ذاته، استكمل الجهاز أعماله في قص وتهذيب الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري، وصيانة أحواض الورود والشتلات المزروعة، كما نفذ بالتعاون مع حي ثالث أعمال صيانة لإحدى المربعات السكنية بمنطقة الخامسة جاهز، تضمنت تهذيب الأشجار وصيانة الأشجار المثمرة، بما يعيد للمكان مظهره الجمالي والحضاري.

من جانبها، أكدت تغريد أبو السعود، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات ورئيس جهاز التطوير والتجميل، أن الأعمال تسير وفق خطة زمنية محددة تستهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء وتحسين البيئة العامة بالمحافظة، مشددة على استمرار الجهاز في تكثيف جهوده خلال الفترة المقبلة لضمان ظهور مدينة الإسماعيلية بالمظهر اللائق بها.