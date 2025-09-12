كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحولت أمسية رياضية شبابية بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، إلى مشهد إنساني مؤثر بعد تعرض أحد الشباب لأزمة قلبية مفاجئة كادت أن تودي بحياته، لولا التدخل السريع والاحترافي من أطباء وتمريض مستشفى دسوق العام.

على مدار الأيام الماضية اجتمع عدد من شباب القرية لخوض مباراة ودية ضمن نشاطهم الكروي المعتاد، وفي أجواء من الترفيه والتنافس، وخلال اللقاء شعر أحد الشباب المشاركين يدعى (م.ف.أ) البالغ من العمر 30 عامًا، بآلام خفيفة في الصدر، وحتى لا يفسد متعة زملائه تجاهلها قبل أن يسقط فجأة على الأرض لتتعالى الصرخات ويهرع الحاضرون لنجدته، وبعد لحظات سريعة، اتفق الجميع على نقله مباشرة إلى مستشفى دسوق العام باعتبارها الملاذ الأول في حالات الطوارئ داخل مركز دسوق.

وصل الشاب إلى المستشفى في الساعة الثانية والنصف صباحًا وهو يعاني من ألم شديد بالصدر وصعوبة بالتنفس، وبعد وصوله حدث توقف بعضلة القلب، ليتدخل فريق الإنعاش القلبي الرئوي بقيادة الدكتور أحمد كساب، الذي نجح في إنعاشه بالصدمة الكهربائية، وتركيب أنبوبة حنجرية ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وبعد الفحوصات الطبية تبين أن الشاب يعاني من جلطة حادة في الشريان التاجي، ليجرى نقله فورًا إلى وحدة قسطرة القلب.في غرفة القسطرة.

وأثناء التحضير للتدخل الجراحي، توقف قلب المريض للمرة الثانية، وهنا لعب الدكتور عبد العال الخولي استشاري القسطرة، وفريق الطوارئ دورًا بطوليًا في إنعاش القلب مرة أخرى باستخدام الصدمات الكهربائية.

وأظهرت القسطرة وجود جلطة مكتملة أغلقت الشريان التاجي بالكامل، وعلى الفور جرى تركيب دعامة دوائية وفتح الشريان وإذابة الجلطة، ليخرج المريض من غرفة العمليات في الساعة الرابعة والنصف صباحًا.

جرى نقل المريض إلى عناية القلب وهو على جهاز التنفس الصناعي بينما واصل الفريق الطبي جهوده في دعم القلب بالأدوية والقسطرة الوريدية المركزية للحفاظ على ضغط الدم واستقرار الدورة الدموية.

ومع حلول الصباح في اليوم التالي أظهر المريض تحسنًا كبيرًا، وبحلول فصله تدريجيًا عن جهاز التنفس الصناعي وسط فرحة الأطباء وأسرته، وبعد 24 ساعة من المتابعة الدقيقة، خرج المريض إلى أهله سالمًا.

وجهت أسرة المريض وإدارة المستشفى الشكر إلى جميع الأطباء والتمريض المشاركين في الملحمة الطبية.

وهم فريق القسطرة الدكتور عبد العال الخولي، والدكتور أحمد كساب، ورجال التمريض طه إبراهيم، وعلي نبيل، وفريق الأشعة محمود ونس، وصابر راضي، وفريق العناية الدكتور محمد ودن، والتمريض أميرة عباس، ونورهان خالد، ونورهان محمد، وفريق الاستقبال هاشم الورداني، وإسلام الفار، ونورا السعيد.

وقال الدكتور علاء الشريف، مدير مستشفى دسوق العام في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن ما حدث يعد إنجازًا طبيًا ما يعد مستشفى دسوق العام أصبح نموذجًا في مواجهة الأزمات القلبية الحرجة، بفضل كفاءات طبية عالية وتجهيزات متطورة وروح تعاون بين جميع الفرق الطبية، لتكتب قصة إنسانية جديدة تضاف إلى رصيد القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ.