باشرت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، تنفيذ قرارات إزالة جزئية لعقار مخالف مائل يشكل خطرًا داهمًا على حياة السكان والمباني المجاورة، وذلك في منطقة المندرة قبلي بحي المنتزه ثان، بناءً على توجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، ضمن خطة المتابعة المستمرة للعقارات الآيلة للسقوط والمخالفة.



وكشفت لجنة فنية مشكلة بقرار من المحافظ، عن وجود ميل واضح في العقار الكائن بشارع السيد حسين المتفرع من شارع الملك حفني، حيث تبين أن المبنى، الذي أُنشئ عام 2016، يتكون من دور أرضي و21 طابقًا علويًا، رغم أن الترخيص الصادر له لا يتجاوز الطابق التاسع.



ورغم صدور قرارات إزالة سابقة للأدوار المخالفة، تعذّر تنفيذها بسبب إشغال العقار بالسكان، الذين شرع بعضهم في إجراءات التصالح وفقًا للقانون، إلا أن المعاينة الفورية التي أجرتها لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، أعقبتها توصية فنية بإزالة الأدوار المخالفة، وهو ما أيدته النيابة العامة بقرار عاجل لتنفيذ الإزالة حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات.



وبدأت الأجهزة التنفيذية بالفعل في إخلاء السكان من الطابق العاشر وحتى الحادي والعشرين، تمهيدًا للشروع في أعمال الإزالة، وسط متابعة دقيقة لحالة العقار من قبل اللجنة الفنية المختصة.



وتولت المهندسة رئيس حي المنتزه ثان تنسيق أعمال التنفيذ مع مقاول الإزالة وإدارة المشروعات بالحي، حيث تم توفير المعدات والعمالة اللازمة بحضور الجهات المعنية.



وأكد محافظ الإسكندرية أن أجهزة المحافظة تتحرك بشكل فوري ودون تهاون في مثل هذه الحالات، مشددًا على أن قرارات اللجان الفنية والنيابة العامة تُنفذ دون إبطاء، مع استمرار المرور الدوري على العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة يتم رصدها.



