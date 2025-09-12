سوهاج تزيل 1319 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إزالة 1319 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، خلال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات، التي بدأت في 31 أغسطس الماضي وحتى الآن.

وأوضح المحافظ أن الحملة أسفرت عن إزالة 179 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وجهات الولاية والمباني غير المرخصة بمساحة 7186 متر مربع، و886 حالة من المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 254 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 9 فدادين و4 قراريط.

وأشار المحافظ إلى أن حملات الإزالة تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بحزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي تعدٍ في المهد وتنفيذه فورًا.