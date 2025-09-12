إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلين بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين موتوسيكلين، اليوم الجمعة، بمنطقة سكة القطار بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة المنزلة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين.

بانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين أن التصادم أسفر عن إصابة كل من:

- أحمد فاروق الصاوي، 23 عامًا، باشتباه كسر بالقدم اليسرى واليدين.

- السيد محمد أنبابي، 20 عامًا، بكدمة بالصدر، واشتباه نزيف بالبطن وكسر بالحوض.

- زياد السيد البدوي سليم، 20 عامًا، باشتباه نزيف بالبطن وكدمات بالحوض، وكسر في الفك وقاع الجمجمة.

- جرى إيداع المصابين بمستشفى المنزلة العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.