مشاجرة بين سائقين تكشف عن 2.5 مليون جنيه داخل شوال بالأقصر

10:14 م الخميس 11 سبتمبر 2025

مديرية أمن الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر مبلغًا ماليًا يقدر بنحو 2.5 مليون جنيه، بعد فض مشاجرة بين قائدي 3 سيارات على الطريق الصحراوي الغربي.

كان المقدم محمود قاسم، ضابط مرور الأقصر، قد تدخل لفض المشاجرة، وأثناء تفتيش المركبات عثر على شوال ممتلئ بالأموال، حيث كشفت التحريات الأولية أن الخلاف نشب بين الأطراف الثلاثة حول المبلغ المالي المضبوط.

تم التحفظ على الأموال والمتهمين والسيارات، وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة أرمنت، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث ومصدر الأموال.

الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر مشاجرة بين سائقين العثور شوال ممتلئ بالأموال ضبط شوال ممتلئ بالأموال
