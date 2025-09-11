كهرباء المنوفية: انقطاع التيار عن الشهداء غدًا والباجور السبت 3 ساعات

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة المنوفية عن انقطاع التيار الكهربائي عن مركزين بالمحافظة لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

ومن المقرر أن يتم فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة الشهداء غدًا الجمعة، وعن مركز الباجور بالكامل يوم السبت المقبل لمدة 3 ساعات.

وأوضح القطاع أن الانقطاع في مدينة الشهداء سيبدأ من الساعة السادسة صباحًا، ويشمل مناطق حيوية منها "مجلس المدينة، والمحكمة، وشارع طلعت حرب، وغرب السكة الحديد".

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مركز ومدينة الباجور أن الانقطاع سيشمل جميع مناطق وقرى المركز يوم السبت، من الساعة السادسة صباحًا حتى التاسعة صباحًا، وذلك لأعمال الصيانة والنظافة بمحطة محولات الباجور، مهيبة بالمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة.